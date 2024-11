Cosenza: cocaina, eroina e armi scoperte in una trave dell’androne di una palazzina

- Advertisement -

COSENZA – Ieri mattina all’alba a Cosenza, in zona Vaglio Lise, i militari della sezione radiomobile hanno rinvenuto all’interno di un portone di ingresso della palazzina dove risiede un uomo sottoposto a misure, una falsa trave in cartongesso dove all’interno era nascoste un fucile calibro 12 con relativo munizionamento una pistola calibro 28 con relativa munizione e 126 dosi di cocaina già confezionata con termosaldatura con peso per un peso complessivo di 31 grammi circa, dosi di eroina già pronte allo spaccio al dettaglio e vario materiale di confezionamento