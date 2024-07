Cosenza, auto in fiamme in pieno centro su via Vittorio Veneto. Coinvolta anche un’altra vettura

COSENZA – I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono prontamente intervenuti poco dopo l’ora di pranzo per spegnere un rogo che ha interessato un’auto, una Lancia Y, su Via Vittorio Veneto, poco dopo l’ufficio delle Poste Centrali in pieno centro a Cosenza. Le fiamme hanno interessato anche una seconda vettura che si trovava parcheggiata di fianco. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, sia perchè in quel momento non passava nessuno, visto per l’orario e il giorno festivo, ma anche perchè la città oggi è quasi deserta. In corso gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo.

