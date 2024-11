Cosenza, all’auditorium popolare il progetto culturale-musicale ‘Cemento’

- Advertisement -

COSENZA – Nato con l’obiettivo di portare sul palco il meglio della scena alternativa ed emergente italiana, Cemento è un punto di riferimento per chi ama i suoni non convenzionali. Un’occasione unica per vivere musica, fotografia e cultura underground in una sola serata.

Il programma

In apertura, l’esibizione dei Them, band post-hardcore/alternative di Cosenza che cederanno il passo, direttamente da Torino, ai We Are Waves che porteranno il loro sound post-punk/new wave. La serata si concluderà con il dj set di Marco Calabrese, che porterà gli spettatori in un viaggio tra hardgroove e hard techno, perfetto per chiudere l’evento. Durante tutta la serata sarà allestita una mostra fotografica a cura di Pietro Bitonte; un’occasione per esplorare la sua visione artistica e aggiungere un tocco visivo alla terza serata 2024 di Cemento.

Cemento è un movimento nato per dare spazio ai generi musicali più alternativi e per offrire visibilità agli artisti emergenti o affermati che animano la scena musicale e artistica sia cosentina che italiana. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, con i Clustersun di Catania (6 aprile 2024) e Tyto di Livorno (4 maggio 2024), Cemento continua il suo percorso, determinato a creare un panorama artistico aperto e inclusivo.