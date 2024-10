Cosenza: allarme dai social «hanno tentato di rapire un bambino nel centro storico»

COSENZA – Circola sui social la segnalazione di un fatto grave che sarebbe avvenuto nel centro storico della città. Un padre racconta il tentativo di rapimento di suo figlio di soli 2 anni, avvenuto sotto casa. Il papà racconta che le due persone, un uomo e una donna, erano con “un furgone pieno di giocattoli“.

Il padre non sarebbe riuscito a prendere la targa del mezzo ma dopo essersi accorto del pericolo, ha ripreso subito il bambino che era in braccio ad una signora. “Girano un uomo ed una donna con un furgone colore bianco con targa straniera” si legge nella segnalazione. Secondo quanto emerso il padre si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia e segnalare l’accaduto.