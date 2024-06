Cosenza, al via il programma degli interventi di disinfestazione in città

COSENZA – Al via, sabato 29 giugno, il programma di disinfestazione adulticida delle strade cittadine, che fa seguito a quella larvale, già ultimata, previsto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, e predisposto, su indicazione dell’Assessore alla Manutenzione Francesco De Cicco, dal Dirigente Giovanni Ramundo e dal Servizio Integrato di Igiene Urbana del Comune di Cosenza.

Il programma degli interventi di disinfestazione adulticida interesserà l’intero territorio comunale che sarà suddiviso in quattro macro-aree (zona Nord, zona Sud, zona Centro e Frazioni). Si comincerà dalle ore 1,45 del 29 giugno dalla zona NORD della città che comprende: via Bosco de Nicola, viale Sergio Cosmai, Viale Giovanni e Francesca Falcone, viale Paolo Borsellino, viale Giacomo Mancini, via Pietro Nenni, via Popilia (ultimo lotto), via Panebianco, Via dei Mille, Via degli Stadi, Serra Spiga, più tutte le traverse.

Dalle ore 1,45 del 2 luglio le operazioni di disinfestazione adulticida si sposteranno nella Zona Sud che comprende: Centro Storico, Via Lungo Busento Tripoli, via Milelli, Corso Umberto, Piazza dei Bruzi, Piazza Riforma, Cartiera Bilotti, via Asmara, più tutte le traverse.

Il 3 luglio, sempre dalle ore 1,45, gli interventi riguarderanno la Zona del Centro città nella quale rientrano: viale della Repubblica, Via Riccardo Misasi, viale degli Alimena, via Montesanto, Piazza Bilotti, via Caloprese, Piazza Europa, Corso Mazzini (l’intervento in questo caso sarà effettuato alle ore 4,00) , via Cattaneo, viale Trieste, Acquedotto, più tutte le traverse.

Il 4 luglio le operazioni di disinfestazione si sposteranno nelle frazioni. Sempre dalle ore 1,45, le frazioni interessate saranno: Donnici, S. Ippolito, Borgo Partenope, Contrada Fiego, Contrada Ciomma, Contrada Venneri, più tutte le traverse.

Il 9 luglio, secondo ciclo di interventi nella Zona Nord (l’orario resta invariato alle 1,45). In particolare la disinfestazione interesserà: via Bosco de Nicola, viale Sergio Cosmai, Viale Giovanni e Francesca Falcone, viale Paolo Borsellino, viale Giacomo Mancini, via Pietro Nenni, via Popilia (ultimo lotto), via Panebianco, Via dei Mille, Via degli Stadi, Serra Spiga, più tutte le traverse.

Il 10 luglio, secondo ciclo anche nella zona Sud, sempre dalle ore 1,45, con interessamento delle seguenti strade: Centro Storico, Via Lungo Busento Tripoli, via Milelli, Corso Umberto, Piazza dei Bruzi, Piazza Riforma, Cartiera Bilotti, via Asmara, più tutte le traverse.

Anche la Zona del Centro città sarà interessata da un secondo ciclo di interventi l’11 luglio, con inizio sempre dalle ore 1,45. In particolare le operazioni riguarderanno : viale della Repubblica, Via Riccardo Misasi, viale degli Alimena, via Montesanto, Piazza Bilotti, via Caloprese, Piazza Europa, Corso Mazzini (l’intervento anche in questo secondo ciclo sarà effettuato alle ore 4,00), via Cattaneo, viale Trieste, Acquedotto, più tutte le traverse.

Per un secondo ciclo di interventi ci si sposterà nelle frazioni il 12 luglio (si inizia sempre alle 1,45) con interessamento di Donnici, S. Ippolito, Borgo Partenope, Contrada Fiego, Contrada Ciomma, Contrada Venneri, più tutte le traverse.

La disinfestazione adulticida sarà ripetuta ancora (con le stesse strade interessate) il 16 luglio nella zona Nord e il 17 luglio nel centro città.

Le attività previste saranno effettuate, come è noto e come è stato comunicato, di notte. Si raccomanda, pertanto, agli abitanti delle zone interessate di provvedere alla chiusura delle finestre e al ricovero di eventuali animali domestici fino alla conclusione delle operazioni.