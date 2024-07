Cosenza: al via da oggi il ‘Festival delle Invasioni’, ecco il programma del weekend

COSENZA – Prende il via questa sera il Festival delle Invasioni che animerà la città di Cosenza. Si parte oggi alle 18.30 alla Casa delle Culture con il taglio del nastro che darà ufficialmente il via al Festival, alla presenza del sindaco Franz Caruso, della consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza e della direttrice della Casa delle Culture, Vera Segreti. Sarà inaugurata la mostra fotografica “Sguardi sulla città”, a cura di Francesco Arena, visitabile per tutto il periodo del festival. Alle 21, al teatro all’aperto del Cinema A. Tieri, in scena “Le Lavannare”, commedia diretta e scritta da Sergio Crocco. Piazza XV Marzo alle 22 ospiterà i live di Shari, N.A.I.P., BigMama e poi spazio, dalla mezzanotte alle 2.00 al dj set di Dj Kerò.

Sabato 20 luglio

Paola Morano accompagnerà i partecipanti in una passeggiata culturale tra le bellezze del centro storico di Cosenza. Appuntamento in Piazza Duomo alle ore 7.45: si partirà dalla Cattedrale per poi proseguire il tour alla riscoperta della storia e dell’archeologia visitando Piazzetta Toscano, l’area della Biblioteca Nazionale, i resti delle Terme Romane custoditi all’interno di Palazzo Spadafora, Vico San Tommaso e i vicoli del Centro storico. Alla fine del percorso, un “Buongiorno di caffè” per tutti, pronti a iniziare la giornata dopo Invasioni di benessere.

La sera spazio a “Libero Teatro” con Max Mazzotta che presenterà il suo nuovo progetto musicale dalle sonorità pop che non trascura mai i tratti vividi del cantautorato italiano: “Spiriti e Maligni”. Originale è l’uso che l’artista, Max Mazzotta, fa della sua voce accompagnando le canzoni con controcanti, suoni particolari, versi irriverenti e persino l’imitazione di strumenti musicali. Il Live è uno spettacolo ad alta emotività che tiene sempre viva l’attenzione del pubblico in un viaggio musicale divertente, caratterizzato da quella teatralità sempre presente negli spettacoli di Mazzotta. Appuntamento ore 21.00 al Teatro all’aperto – Cinema A. Tieri. Insieme a Max, sul palco di Invasioni, saliranno Massimo Garritano, Carlo Cimino, Antonio Belmonte, e le due coriste Claudia Rizzuti e Noemi Guido. Da mezzanotte alle due Dj set in Villa Vecchia con Fio Marino.

Domenica 21 luglio

La musica reggae internazionale con Alborosie, accompagnato dalla sua fedele Schengen Clan. Nelle sue vene scorre un mix di sangue siculo-calabro-pugliese, ma nel 2001 si trasferisce in Giamaica alla scoperta delle radici della musica reggae e della cultura rastafari. Nel corso degli anni ha ottenuto un successo enorme in tutto il mondo, è stato il primo bianco a vincere nella categoria Reggae il premio Mobo, riconoscimento che incorona i migliori artisti mondiali della black music. Non ha però mai dimenticato le origini italiane e nel tempo ha collaborato con nomi come Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Fedez & Sandy Smith, Elisa, Nina Zilli, 99 Posse, Boomdabash, Tiromancino, Neffa e Caparezza. Il suo ultimo lavoro si intitola “Destiny”, uscito a maggio del 2023, contiene 14 bravi e ospita tra gli altri Burro Banton e Jaz Elise. Quella di Invasioni, sarà l’unica data calabrese del suo tour. A seguire Dj Set in Villa Vecchia con Mujima Crew.