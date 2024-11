Cosenza: aggredisce la sua ex e il nuovo compagno, misura cautelare anche per il figlio 19enne

- Advertisement -

COSENZA – La Polizia ha eseguito la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, per atti persecutori nei confronti di una donna e del suo attuale marito. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti dell’ex compagno di lei, un uomo di 45 anni, e del figlio della ex coppia, di anni 19. Ad entrambi gli indagati sono contestati i reati di lesioni aggravate, mentre il reato di atti persecutori è stato ascritto all’ex convivente il quale, a seguito dei contrasti sorti per la gestione dei figli, aveva iniziato a perseguitare e minacciare l’attuale marito della donna, sino ad aggredirlo in diverse occasioni.

Il provvedimento giunge a conclusione di una rapida ed intensa attività investigativa avviata a seguito della denuncia sporta dalle parti offese. L’escalation della condotta dell’ex compagno della vittima, ha visto il suo apice alcuni giorni fa, quando quest’ultimo, spalleggiato dal figlio, si è recato sul posto di lavoro della ex, per aggredire nuovamente l’attuale marito della donna che è stata anche spintonata, ingiuriata e minacciata da entrambi.

I poliziotti hanno raccolto le dichiarazioni delle parti interessate, acquisendo le dettagliate descrizioni dei vari episodi contestati necessarie a circostanziare il racconto delle persone offese. L’attività d’indagine, avviata dal personale della Squadra Mobile e coordinata dal Procuratore della Repubblica di Cosenza, ha trovato il suo epilogo nell’esecuzione del provvedimento cautelare e i due indagati non potranno avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle parti offese, mantenendo una distanza non inferiore ai 500 metri. Dovranno inoltre astenersi dal contattarle con qualsiasi mezzo.