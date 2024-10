Cosenza aderisce alla campagna di Legambiente: 450 pneumatici raccolti e smaltiti

COSENZA – Cosenza aderisce alla campagna Legambiente ‘Puliamo il Mondo’. “Sono oltre 450 gli pneumatici raccolti e che facevano bella mostra di se in molte parti del nostro territorio, che saranno smaltiti a costo zero per il Comune grazie alla collaborazione con il circolo Legambiente delle Serre Cosentine e con EcoTyre, consorzio specializzato proprio nella raccolta di PFU, in sinergia con Ecologia Oggi”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, annunciando le manifestazioni in corso a Cosenza e relative ad una raccolta straordinaria di pneumatici nell’intera città. L’intervento portato avanti ha riconsegnato alla comunità luoghi più puliti, accoglienti ed inclusivi ed ha riguardato non solo aree periferiche, ma anche zone centralissime del perimetro urbano che, purtroppo, risente di questa diffuso fenomeno dell’abbandono discriminato dei rifiuti, segno di profonda arretratezza e maleducazione, che stiamo combattendo con ogni mezzo a nostra disposizione.

“Anche quest’anno abbiamo aderito all’ iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo, indirizzata alla tutela dell’ambiente ed a promuovere pratiche di cittadinanza attiva, per una città più pulita e vivibile. Ma non solo. Per l’edizione 2024 si è ritenuto di dover richiamare i temi della pace, che rappresenta un bisogno ancora da conquistare in molte parti del mondo ed anche nella nostra Europa, il rispetto della diversità e la giustizia sociale e climatica, per come sottolinea il claim scelto per questa storica campagna di volontariato ambientale “Per un clima di pace”, che mi sento di condividere in toto”.

La campagna di Legambiente rappresenta, dunque, per la nostra città anche una nuova importante occasione per sensibilizzare ancora una volta i cittadini verso un corretto smaltimento dei rifiuti, il rispetto delle regole e dell’ambiente che li circonda. Solo accrescendo il livello di civiltà e di cultura, in un pieno e convinto rispetto dei luoghi della nostra città il cui decoro rappresenta la dignità stessa dell’intera comunità cosentina, potremo vincere la battaglia che stiamo conducendo per una Cosenza finalmente pulita, bella ed attraente. Nel ringraziare Legambiente per la mission importante che porta avanti, fautrice sempre di iniziative meritevoli e di valore, il mio auspicio è che i cosentini tutti tornino ad amare la città, rispettandone appieno il suo patrimonio artistico, ambientale e paesaggistico”.