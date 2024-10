Cosenza, acqua sporca dai rubinetti, problema risolto grazie all’intervento dei tecnici del Comune

COSENZA – “Acqua sporca e maleodorante”. E’ quanto avevano denunciato alcuni giorni fa alcuni residente di via Libero Grassi e via Martorelli. Questa mattina però, alcuni dipendenti del Comune di Cosenza, guidati dal responsabile del Servizio Idrico di Palazzo dei Bruzi, Pasquale Granata, alla presenza dell’assessore alla manutenzione Francesco De Cicco, sono intervenuti, grazie anche al supporto di una ditta esterna, individuando in via Libero Grasso in seguito ad una serie di prove tramite alcune attrezzature specifiche, una “perdita idrica occulta”, riconducibile a una rottura in alcuni tratti delle tubazioni interrate. Tecnici e operai hanno provveduto a riparare il guasto e per i residenti della zona il problema dovrebbe essere risolto. Mentre, gli stessi proseguiranno con una serie di controlli in altre zone per verificare le condizioni delle condotte e riparare eventuali ulteriori rotture.

