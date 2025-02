Cori, bandiere e tantissimi tifosi per l’ultimo saluto a Salvatore Iaccino nel Duomo di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Centinaia di tifosi hanno atteso nel centro storico il feretro di Salvatore Iaccino, arrivato alle 15:00 al Duomo di Cosenza, dove si stanno svolgendo i funerali dello storico ultras del Cosenza, morto lunedì scorso in una clinica di Mendicino nella quali si trovava. Un saluto, l’ultimo, come sarebbe piaciuto proprio a ” Sasà Uccello”: fumogeni, bandiere rossoblu e cori per ricordare un ragazzo che aveva fatto del Cosenza una ragione di vita e che tanto ha sofferto negli ultimi anni: «Salvatore vive con noi» hanno intonato i tifosi mentre la bara, coperta con le sciarpe del Cosenza Calcio, entrava nella Cattedrale insieme alla mamma, i fratelli e le sorelle, parenti e conoscenti. E ancora lo storico coro «Uccello vola». Finite le esequie il feretro verrà portato davanti lo stadio Marulla, quella che per tanti anni è stata pò la sua seconda casa. Domani, invece, durante la gara di campionato contro il Palermo, i tifosi della Curva Sud appenderanno un unico striscione con una dedica a Salvatore senza nessuno altro striscione dei gruppi organizzati.

Gli Ultras Catanzaro contribuiscono alle spese per il funerale di Salvatore Iaccino

Nel frattempo è stato molto apprezzato dalla famiglia e dai tifosi del Cosenza il gesto degli Ultras del Catanzaro della Curva Massimo Capraro, che hanno raccolto dei fondi per contribuire economicamente alle spese per il funerale di Salvatore Iaccino. L’annuncio del bonifico è stato dato da Sergio Crocco che ha ringraziato del bellissimo gesto gli ultras giallorossi. Anche la famiglia di Salvatore ha espresso grande gratitudine «In un momento così triste per la tragica scomparsa di mio fratello, devo solo congratularmi con la Curva Capraro. Il gesto che avete fatto vi farà solo onore e sarà apprezzato nel mondo del calcio. Onore a voi e grazie infinite per ciò. Oltre ogni rivalità, la morte non conosce nemici. Vivere ultrà per vivere». ha scritto un parente di Salvatore