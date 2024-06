Convegno di AIGA Cosenza su ‘Affido familiare e adozione,’ aspetti giuridici, sociali e psicologici

COSENZA – Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla differenza tra i due istituti dell’affido familiare e l’adozione. E’ il convegno organizzato dall’Associazione Italiana giovani Avvocati, sezione di Cosenza, che si è svolto presso la Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati “M.Arnoni”, del Tribunale bruzio. Nel primo caso, quello dell’affido il bambino è temporaneamente inserito nella famiglia affidataria, ma resta giuridicamente appartenente al proprio nucleo d’origine. Nel secondo caso, nell’adozione il bambino diventa giuridicamente figlio della nuova famiglia per sempre ed a tutti gli effetti. Nell’incontro, come ha spiegato il presidente di Aiga Cosenza, l’avvocato Giuliano Arabia, si è parlato della normativa vigente, analizzandone le criticità. Nell’’affido familiare, per esempio che si fonda sull’essenziale principio di tutelare, proteggere i bambini e gli adolescenti da situazioni gravemente pregiudizievoli, troppo spesso i tempi di valutazione delle famiglie di origine e gli interventi di recupero non sono sincronizzati con le tappe cruciali dello sviluppo dei minori che si ritrovano in situazioni di trascuratezza e maltrattamento per un tempo inadeguato.

