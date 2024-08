Consiglio provinciale di Cosenza: il Pd aderisce al sit-in davanti all’ospedale Annunziata

COSENZA – “Il gruppo consiliare del PD in seno al Consiglio provinciale di Cosenza manifesta convinto apprezzamento e piena condivisione per la provvida iniziativa assunta dal Circolo del PD della città di Cosenza, con la quale, per il prossimo 2 settembre, davanti all’ingresso dell’Ospedale di Cosenza, è stato convocato un sit-in di protesta. I consiglieri provinciali del PD saranno presenti al sit-in per sostenere la mobilitazione a difesa dell’Hub dell’Annunziata, presidio ospedaliero al servizio dell’intera provincia, il cui attuale management, con il feudatario di Catanzaro in testa, l’ha, miseramente, ridotto a un relitto bellico, nemmeno degno di un ospedale di Beirut”. A scriverlo nella nota è il consigliere provinciale e capogruppo Pd nel Consiglio Provinciale di Cosenza, Giuseppe Ciacco.

E’ vero: ormai ogni limite di decenza è stato oltrepassato. L’utenza è stanca ed esasperata. Alle cittadine e ai cittadini di Cosenza, l’attuale Governatore ha, finanche scippato, il sacrosanto diritto a essere curati. Scelte clientelari e gestioni, manifestamente, inette, hanno trascinato l’Ospedale di Cosenza nel baratro, facendolo catapultare all’ultimo posto nella graduatoria nazionale. Vergogna! E, allora, è giusto scendere in piazza. Per far comprendere a Occhiuto e ai suoi sodali che non consentiremo a nessuno in Calabria, e qui a Cosenza, di trasformare la sanità pubblica in pascolo abusivo, ove foraggiare i più famelici appetiti speculativi. Difenderemo la sanità pubblica con le unghie e con i denti!”