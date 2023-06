Consiglio Comunale di Rende sciolto per infiltrazioni mafiose: nominati i 3 commissari

RENDE – A seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Rende, con affidamento della gestione dell’Ente ad una Commissione Straordinaria, il Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, ha nominato quali Commissari prefettizi per la provvisoria gestione dell’Ente, il dottor Santi Giuffrè, Prefetto a riposo, la dottoressa Rosa Correale, Viceprefetto Vicario in servizio presso questa Prefettura, ed il dottor Michele Albertini, Dirigente di II Fascia, in servizio presso la Prefettura di Brindisi.

Il provvedimento di sospensione si è reso necessario ricorrendo urgenti motivi connessi all’esigenza di garantire la normale attività amministrativa dell’Ente, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento.