Confindustria Cosenza promuove la Settimana della Cultura d’Impresa 2024

COSENZA – “Confindustria Cosenza promuove la Settimana della cultura d’impresa con diverse iniziative che hanno l’obiettivo di rafforzare la cultura d’impresa dando evidenza all’impegno continuo del sistema associativo e delle imprese come motori di benessere e coesione sociale”.

Con queste parole il presidente dell’Associazione provinciale degli industriali Giovan Battista Perciaccante annuncia le prossime attività istituzionali: venerdì 22 novembre a Corigliano Rossano si svolgerà il “Pmi Day” e lunedì 25 novembre a Rende l’iniziativa “Mani che pensano. Intelligenza artificiale, arte e cultura per il rilancio dell’impresa” presso l’Università della Calabria.

Il Pmi Day

Giunto alla quindicesima edizione, si svolgerà presso l’azienda ‘La Molazza’ e prevede una visita didattica riservata a studenti ed insegnanti del territorio. L’obiettivo è evidenziare il ruolo sociale dell’impresa e mostrare la passione e le competenze proprie del mondo produttivo: una giornata in cui aprire le sedi aziendali per raccontarsi e spiegare l’impegno quotidiano a favore della crescita nei luoghi dove si crea valore economico, occupazione e benessere per tutta la collettività. “Costruire è il tema di questa occasione di incontro” – afferma la vicepresidente di Confindustria Cosenza, Rossella Sirianni che presenzierà al Pmi Day, accompagnata dalla Responsabile dell’Area Comunicazione ed Education Monica Perri.

“Costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle, costruire sapere per affrontare con le giuste competenze il lavoro di oggi e quello di domani – aggiunge la vicepresidente Sirianni – ma anche costruire innovazione ponendo i nuovi strumenti digitali e l’intelligenza artificiale al servizio di creatività, immaginazione e conoscenza, costruire opportunità di business per crescere come impresa e per contribuire sempre di più allo sviluppo economico e sociale del Paese e costruire sostenibilità per il benessere delle nuove generazioni”. Ad accogliere la delegazione di studenti e docenti dei Licei di Corigliano Rossano saranno i titolari dell’azienda, i fratelli Minisci, che quotidianamente si impegnano per realizzare produzioni di olio biologico di elevata qualità.

Seminario all’Unical

La ‘Settimana della Cultura d’impresa’ continua con il seminario all’Università della Calabria il 25 novembre quando gli imprenditori incontreranno i vertici d’ateneo ed i responsabili del Technest, del Reparto Corse e dei Laboratori STAR. “Siamo consapevoli del fatto – conclude il presidente Giovan Battista Perciaccante – che uno dei principali cambiamenti in atto riguardi la digital economy. Occorre porre al centro della riflessione l’impresa e la sua capacità di intrecciare il proprio sistema di valori con l’Intelligenza Artificiale, ponendosi obiettivi di crescita a impatto sociale, culturale e di sviluppo sostenibile”.