Comunità tunisina a Cosenza. Assicurato l’esercizio al voto per le presidenziali con un seggio elettorale

COSENZA – La comunità tunisina a Cosenza potrà esercitare il proprio diritto di voto in città, per le elezioni presidenziali che si svolgeranno in Tunisia da venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre, grazie al seggio elettorale che sarà allestito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza dei Bruzi. Lo ha reso noto il Sindaco di Cosenza Franz Caruso che ne ha dato comunicazione al Consolato di Tunisia a Napoli.

Con questa decisione il Sindaco Franz Caruso ha dato ulteriore seguito all’accordo di collaborazione sottoscritto il primo luglio scorso tra l’Amministrazione comunale di Cosenza e la Consulta Intercultura, presieduta da Ibrahima Deme Diop, proprio nell’ottica di agevolare l’erogazione dei servizi destinati ai cittadini appartenenti alle diverse comunità straniere presenti in città. Nel direttivo delle oltre 20 comunità che compongono la Consulta Intercultura è presente, infatti, anche la dottoressa Zeinab Arbi, referente della comunità tunisina all’interno della stessa Consulta. “Con l’allestimento e la messa a disposizione del seggio elettorale per le elezioni presidenziali tunisine di ottobre – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – diamo ulteriore seguito agli accordi di collaborazione tra Amministrazione comunale e Consulta Intercultura dando sostanza a quella integrazione della quale ci siamo fatti promotori, insieme all’Assessore Veronica Buffone, alla consigliera Alessandra Bresciani che l’ha portata avanti e alla delegata alla Cultura Antonietta Cozza”. “Quel che è importante rimarcare – ha proseguito Franz Caruso – è che, dando alla comunità tunisina a Cosenza la possibilità di esercitare nella nostra città il diritto di voto, si compie un ulteriore passo di quella collaborazione instaurata con le comunità che aderiscono alla Consulta intercultura, nella direzione di far sentire sempre di più chi viene nella nostra città, parte integrante della comunità cosentina e noi amministratori rappresentanti istituzionali di tutti e di quanti, pur provenendo da Paesi stranieri, partecipano attivamente alla vita di Cosenza, risiedendo e lavorando in mezzo a noi. La Consulta Intercultura si conferma, dunque, prezioso strumento di dialogo tra le varie comunità e tra queste e l’Amministrazione Comunale, in modo che, di concerto, possano insieme individuare i principali bisogni e concordare le strade migliori per poter dare risposte e servizi adeguati”.