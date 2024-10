Città Unica, l’ira di Greco:’ non può essere stabilita da tre consiglieri regionali’

CASTROLIBERO – “Il patto della marmellata”, l’ha definita il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, la virata del primo cittadino di Cosenza, Franz Caruso, dopo aver annunciato che voterà sì al referendum del prossimo primo dicembre sulla Città Unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero. “E’ un paradosso, un vero e proprio ossimoro che il sindaco di Cosenza abbia fatto ricorso, – spiega ai nostri microfoni il primo cittadino di Castrolibero- spendendo dei soldi pubblici, per dire no a questo processo sulla Città Unica che inaugura un nuovo centralismo regionale e mortifica i consigli comunali per poi dire che voterà sì al referendum”. Il sindaco di Castrolibero, lo ricordiamo è stato uno dei primissimi oppositori, nei confronti del progetto, diventato poi legge regionale che prevede lo scioglimento dei tre comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero per dare vita alla Città Unica.

