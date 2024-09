Città Unica: a Rende prevalgono i favorevoli. A Castrolibero i cittadini non si pronunciano – VIDEO

RENDE – Dopo Cosenza, siamo andati a Rende e Castrolibero per sapere cosa ne pensano i cittadini sul progetto della Città Unica, un’idea che ultimamente sembrerebbe aver messo d’accordo il centrodestra e il Partito Democratico, i quali hanno trovato un compromesso in uno degli ultimi Consigli regionali, che prevede il referendum consultivo tra i cittadini dei tre comuni coinvolti nel progetto e la proroga della data, al gennaio 2027, dello scioglimento di Cosenza, Rende e Castrolibero.

A Rende rispetto alla città dei Bruzi i favorevoli seppur di poco prevalgono ai contrari, anche se in molti vorrebbero un maggiore coinvolgimento per capire meglio come verrebbero affrontati i vari problemi, di natura contabile, dei servizi, delle infrastrutture e dei trasporti ed allineati in un discorso di Città Unica. Mentre a Castrolibero, i cittadini si sono astenuti dal pronunciarsi a favore o contro.