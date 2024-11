Cinema: Peppe Lanzetta a Cosenza per un monologo sulla figura di Pasolini

COSENZA – Peppe Lanzetta drammaturgo, attore e scrittore di romanzi e raccolte di racconti (Feltrinelli, Baldini&Castoldi etc.) sarà a Cosenza domani, 2 novembre in occasione della serata di tesseramento del nuovo anno associativo 2024/2025 del Nucleo Kubla Khan in Via Rivocati, 63 a Cosenza. Presenza frutto della collaborazione con la realtà napoletana Punto J di Alessia Magliacane. Peppe Lanzetta, reduce dal successo di “Parthenope” il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicherà un monologo alla figura di Pier Paolo Pasolini “I nuovi mostri” scritto e interpretato da lui.

Andrea Russo, dell’Arci Nucleo Kubla Khan, ha illustrato i dettagli dell’iniziativa ai microfoni di Rlb

Nucleo Kubli Khan

Il 2 novembre 2024, dalle ore 19:00, l’Arci Nucleo Kubla Khan festeggerà il tesseramento del nuovo anno associativo 2024/2025 nella sua sede in Via Rivocati 63, Cosenza. Il programma prevede:

* 19:00 – Apertura con la mostra fotografica “Rifugi Temporanei” di Zinée, collettivo di fotografi attivo sul territorio cosentino con il Festival delle Fanzine. La mostra esplora il concetto di casa non come luogo fisico, ma come sensazione, una percezione fugace e intima che può trovarsi ovunque, anche lontano dalle pareti domestiche.

* 20:00 – Installazione visiva “Quasi Vadue” di Mattia Biondi, filmmaker indipendente i cui lavori sono selezionati e proiettati nei principali festival cinematografici internazionali, nonché uno dei curatori e fondatori del Laterale Film Festival. L’installazione esplora i luoghi della sua giovinezza, Vadue, e il potere della memoria che riavvolge lo scorrere del tempo.

* 21:30 – Monologo dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, “I nuovi mostri”, scritto e interpretato da Peppe Lanzetta. Lo spettacolo è frutto della collaborazione tra NKK e la realtà napoletana Punto J di Alessia Magliacane. Peppe Lanzetta, reduce dal successo di “Parthenope” il nuovo film di Paolo Sorrentino, è attore, drammaturgo e scrittore di romanzi e raccolte di racconti (Feltrinelli, Baldini&Castoldi, etc.). L’ingresso è riservato ai soci. Possibilità di tesseramento in loco.