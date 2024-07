Centraline elettroniche per rubare auto e hashish in casa: la scoperta a Cosenza

COSENZA – Continuano, in modo serrato, i controlli effettuati dalla Polizia di Stato nell’intera Provincia cosentina, disposti dal Questore Giuseppe Cannizzaro. In particolare, il 10 luglio scorso la Squadra Mobile, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, gli agenti della Polizia Scientifica e alle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, nell’ambito del servizio denominato “focus ‘ndrangheta”, ha denunciato, in stato di libertà, un soggetto gravato da numerosi precedenti di Polizia, dopo una perquisizione nella sua casa, a Cosenza centro, perché in possesso di centraline elettroniche di accensione per autoveicoli utili a perpetrare i furti.

Il cane poliziotto, grazie al suo infallibile fiuto, ha individuato, all’interno di un’aiuola, 400 grammi di panetti di hashish. Inoltre, al fine di prevenire la commissione di reati e condotte socialmente pericolose, sono state adottate, in tutta la Provincia, una serie di misure di prevenzione, quali Avvisi orali e Sorveglianza Speciali.

Divisione Anticrimine: i dati dell’attività

Grazie all’attività svolta dalla Divisione Anticrimine sono state emessi 32 avvisi orali e 1 proposta di Sorveglianza Speciale della Polizia di Stato. Anche i Commissariati distaccati della Polizia di Stato di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari hanno profuso particolare impegno nel settore delle misure di prevenzione ed infatti, dall’inizio del mese di luglio ad oggi, sono stati emessi 14 avvisi orali ed inoltrate al Tribunale di Sorveglianza 8 richieste di Sorveglianze Speciale.

In una visione sinergica della tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Cosenza ha accolto la proposta di sospensione, inoltrata dalla Stazione Carabinieri di Cetraro, emanando il decreto con il quale ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar sito in Cetraro, luogo di ritrovo di soggetti pluripregiudicati.