Castrolibero: quasi un chilo di hashish in casa di un diciottenne, arrestato

CASTROLIBERO – I carabinieri di Cosenza hanno arrestato a Castrolibero, in flagranza di reato, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, un 18enne del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari della locale stazione hanno eseguitp una perquisizione personale e domiciliare ed hanno rinvenuto, nella sua esclusiva disponibilità, abilmente occultati all’interno della propria abitazione, circa 800 grammi di hashish ma anhe materiale per il confezionamento. Dopo il giudizio direttissimo, per il 18enne, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel Comune di Castrolibero.

