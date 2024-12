Castrolibero, presentati all’IIS Valentini Majorana i corsi post diploma dell’ ITS Cadmo Academy

CASTROLIBERO – 1800 ore per due anni. E’ la durata del corso accademico, post diploma dell’Istituto Tecnologico Superiore Cadmo Academy, presentato nell’Aula Magna dell’IIS “Valentini-Majorana” di Castrolibero. Due i percorsi previsti dal corso, uno in aule laboratori e uno nelle aziende. I ragazzi già nella prima parte, durante l’azione formativa, sono affiancati dagli esperti delle aziende. Lo studente, dopo il secondo step che generalmente dura circa otto mesi, alla fine sarà pronto per il mercato del lavoro. Oggi servono competenze e l’ITS è in grado di fornirle. Il percorso formativo non è rigido, ma flessibile. I Corsi ITS, consentono, inoltre, di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento tecnico pratico nelle scuole. Il settore presentato per l’occasione è stato quello che rientra nell’area tecnologica n. 10 (“Tecnologia dell’Informazione, della Comunicazione e dei dati”). “Giornate, come queste – ha sottolineato la dirigente dell’Istituto “Valentini Majorana”, Maria Gabriella Greco – sono il punto culminante, iniziato un po’ di tempo fa con l’adesione al percorso quadriennale e alla sperimentazione nazionale da parte della nostra scuola”.

- Pubblicità Sky-