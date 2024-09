Carta “dedicata a te”, a Cosenza il bonus da 500 euro ad oltre 1600 famiglie. ELENCO BENEFICIARI

COSENZA – Sono 1.692 i nuclei familiari a Cosenza che potranno richiedere da oggi la comunicazione per il ritiro della “Carta dedicata a te“, il bonus per le famiglie da 500 euro per fare la spesa, rifornimento di benzina o un abbonamento al trasporto pubblico. La metà di questi aveva già percepito il bonus lo scorso anno. Il Comune di Cosenza ha infatti pubblicato l’elenco dei beneficiari della misura che prevede un bonus da 500 euro in una sola tranche annuale per le famiglie con un Isee fino a 15mila euro annui che non abbiano già sussidi alla data di entrata in vigore della norma (4 giugno 2024) come l’Adi o la Carta acquisti ma non siano neanche fruitori di Naspi.

Carta Dedicata a te: da oggi il ritiro della comunicazione

A partire da oggi, ogni beneficiario, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, potrà recarsi presso gli Uffici del Settore n. 5 Welfare in Piazza Giacomo Mancini, n. 60 a Cosenza per ricevere la comunicazione ufficiale con la quale ritirare, poi, la “Carta Dedicata a Te” in distribuzione presso qualsiasi Ufficio Postale. Coloro i quali sono già in possesso della carta, poiché già beneficiari nel 2023, non dovranno recarsi presso gli uffici comunali in quanto l’importo relativo al beneficio 2024 verrà accreditato, direttamente, sulla stessa carta.

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì e giovedì: ore 09:00 – ore 14:00 e ore 15:00 – ore 18:00

Martedì, mercoledì e venerdì: ore 09:00 – ore 14:00

Le liste dei beneficiari comunicati dall’INPS

L’Inps entro il 24 luglio 2024 ha messo a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo Web, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune. Il primo criterio di priorità è riferito all’età dei minori e alle famiglie con almeno 3 componenti (nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso).