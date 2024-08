Carcere di Cosenza, protesta dei detenuti: dopo il terremoto rifiutano di entrare in cella

COSENZA – Unaprotesta per tutta la notte si è consumata nel carcere di Cosenza dopo la scossa di terremoto che ha fatto tremare l’intera Calabria.

Per il forte terremoto i detenuti sono trasferiti nei passeggi di sicurezza in caso di nuove scosse sismiche. Ma una volta passata la paura di eventuali scosse i detenuti, del reparto media sicurezza, si sono rifiutati di rientrare in cella. La protesta è andata in scena per tutta la notte e solo questa mattina sono rientrati tutti nelle proprie celle ed è ritornato l’ordine in carcere. Fortunatamente non ci sono stati eventi particolarmente critici.