Camera di commercio Cosenza: ecco il nuovo servizio di supporto per imprese e cittadini

COSENZA – La Camera di Commercio di Cosenza presenta il nuovo Servizio di orientamento, un’iniziativa pensata per semplificare e migliorare l’accesso alle informazioni e ai servizi dell’ente, sia per le imprese che per i cittadini e rispondere all’esigenza di rendere più efficienti i processi, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’interazione con l’utenza, sempre più orientata alla rapidità e alla chiarezza. Il servizio offre assistenza immediata per richieste di primo livello, evitando la necessità di fissare appuntamenti per informazioni basilari. Per questioni più complesse, gli utenti verranno indirizzati agli uffici competenti, garantendo così un’assistenza completa e tempestiva.

Camera di Commercio, nuovo canale a Cosenza

Un nuovo canale di accesso che non si limita esclusivamente all’assistenza in sede, ma è anche raggiungibile da remoto. Gli utenti possono infatti ottenere supporto tramite una semplice telefonata al numero 0984 8151 oppure inviare le loro richieste all’indirizzo e-mail dedicato. Il personale camerale appositamente formato risponde alle domande in modo rapido ed efficiente, garantendo un riscontro adeguato alle esigenze dell’utenza. L’assistenza di primo livello é disponibile telefonicamente con orario continuato in tutti i giorni di apertura dell’ente. Nell’ambito della spinta verso la digitalizzazione, la Camera ha inoltre integrato il Servizio di orientamento con la sua app ufficiale “Camera Commercio Cosenza”, disponibile su tutti gli store digitali. Attraverso l’app, è possibile prenotare appuntamenti e accedere ad una vasta gamma di servizi camerali, riducendo ulteriormente le tempistiche di attesa e ottimizzando l’accesso ai servizi anche a distanza. Questa nuova iniziativa si affianca ad altri strumenti innovativi come lo Sportello remoto, che permette agli utenti di dialogare in tempo reale con i funzionari della Camera di commercio, firmare documenti legalmente e ricevere assistenza senza doversi recare fisicamente in sede. Un altro passo importante verso un sistema più vicino alle esigenze delle imprese locali.