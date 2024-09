Cambio di rotta su politiche sociali, Caruso convoca i sindaci dell’Ambito Territoriale di Cosenza

COSENZA – Presieduta dal sindaco, Franz Caruso, si è riunita la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 di Cosenza (che comprende Mendicino, Carolei, Cerisano, Dipignano, Domanico, Aprigliano, Casole Bruzio, Celico, Lappano, Pedace, Pietrafitta, Rovito, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano Sila, Trenta e Zumpano) che ha discusso numerose tematiche, vagliando ed esaminando la fitta programmazione inerente il settore delle politiche sociali afferenti l’ambito, che vengono seguite, per il Comune di Cosenza, dall’assessore al welfare Veronica Buffone, anch’essa presente all’incontro. Sono state poste ad attenta ed accurata disamina i fondi etero-finanziati e la programmazione posta in essere e da attivare, come di consueto, a beneficio delle comunità amministrate.

“E’ necessario – ha affermato il sindaco Franz Caruso, in apertura della riunione – continuare a lavorare duramente, come fin qui fatto, insieme e in piena sinergia per il raggiungimento di altri e nuovi obiettivi. Il nostro lavoro è dare risposte ai nostri concittadini. Consapevoli, ovviamente, che tutti i nostri Enti sono in forte sofferenza di risorse umane, il settore welfare sta rispondendo positivamente alle nostre indicazioni, soprattutto se si pensa che sino ad oggi abbiamo governato diverse emergenze, dovute, alcune, anche al fatto di aver dovuto ricostruire situazioni provenienti dal passato e di aver dovuto ottemperare a nuove procedure e normative. La riunione odierna, dunque, è importante proprio per continuare ad investire nelle politiche sociali del nostro ambito, prestando massima attenzione alle esigenze della comunità e continuando a condividere sempre la progettazione dei fondi”.

“Abbiamo iniziato – ha concluso Franz Caruso – un’azione di programmazione sinergica che sta già rappresentando un cambio di passo rispetto al passato”. Tutti i Sindaci presenti, apprezzando sempre la collaborazione diretta e partecipata proveniente dal presidente della conferenza, Franz Caruso, hanno posto sul tavolo del dibattitto le situazioni preminenti riguardanti i territori e le comunità amministrate, convenendo di prestare sempre più attenzione alla necessità di offrire servizi complessivi. Parimenti si è discusso sulle procedure concorsuali già avviate al fine di chiuderle il prima possibile”.