HomeArea Urbana

Botulino a Cosenza, condizioni stazionarie per i 12 ricoverati: salgono a 7 le fiale di siero somministrate

Dopo i due decessi registrati nei giorni scorsi, restano sotto osservazione i pazienti ricoverati in ospedale. Le indagini della Procura di Paola hanno portato a tre indagati per omicidio colposo e commercio di alimenti nocivi

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Restano stazionarie, al momento, le condizioni delle 12 persone ricoverate presso l’ospedale di Cosenza a causa di una grave intossicazione da botulino. Nove di queste si trovano ancora in rianimazione, mentre altri tre sono stati collocati in reparti ordinari, con un quadro clinico ritenuto dai sanitari dell’Annunziata meno critico.

Nella tarda serata di ieri, è stata somministrata un’altra dose di siero antibotulinico ad uno dei pazienti: la sesta fiala utilizzata dai medici dall’inizio dell’emergenza. La disponibilità del siero resta una priorità per l’ospedale, mentre i sanitari continuano a monitorare attentamente l’evoluzione del quadro clinico di tutti i ricoverati.

Nelle ultime ore invece, è salito a sette il numero di persone cui è stato somministrato l’antidoto. L’ultimo utilizzo del siero contro la tossina si è reso necessario per l’evoluzione del quadro clinico di uno dei pazienti ricoverati in rianimazione. Dopo quest’ultima somministrazione le fiale in dotazione all’ospedale di Cosenza sono scese a 2, ed è stata predisposta una missione con l’elicottero del 118 per una ulteriore fornitura al San Camillo di Roma. L’elicottero si alzerà in volo nelle prossime ore per raggiungere la capitale per poi riportare a Cosenza altre tre fiale del siero.

Un focolaio che ha avuto origine presumibilmente da un panino contenente salsiccia e broccoli di rapa, consumato presso un chiosco ambulante di Diamante. L’alimento contaminato sarebbe stato consumato da tutte le persone colpite, compresi l’uomo originario del Napoletano, Luigi Di Sarno e una donna residente nel Cosentino, entrambi deceduti nei giorni scorsi.

food truck

Il food truck del venditore ambulante è stato posto sotto sequestro e la Procura di Paola ha avviato un’indagine formale. Al momento risultano tre persone indagate, a vario titolo, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Tamara D'Acunto, 45 anni e Luigi Di Sarno di 52

Due vittime per intossicazione da botulino, martedì le autopsie. La salma di Tamara D’Acunto...

Tirreno
PAOLA (CS) - Tamara D’Acunto di Diamante e Luigi Di Sarno di Cercola (Na) sono le due vittime sospette dell’intossicazione alimentare avvenuta a Diamante....
stelle cadenti

La notte delle “lacrime di San Lorenzo”: le stelle cadenti tornano ad incantare il...

Italia
COSENZA - Anche nel 2025, come ogni anno, le celebri “lacrime di San Lorenzo” torneranno a solcare i cieli estivi, regalando agli osservatori più...
polizia cosenza chiusura locale

Controlli della Polizia di Cosenza: droga nascosta tra generi alimentari in un locale, chiusto...

Area Urbana
COSENZA - Continuano le attività di controllo della Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia di Cosenza, disposte dal Questore, Giuseppe Cannizzaro....
Logopedista bimbo

Non c’è posto per curarli: circa 50 bimbi dirottati sul privato convenzionato dall’Asp di...

Area Urbana
COSENZA – Liste d’attesa troppo lunghe. Non c’è posto per almeno 50 bambini residenti nell’area urbana e nella provincia di Cosenza che necessitano di...
cocktail

Eccessi e irresponsabilità: alcol a minori e a clienti già ubriachi, sospesa la licenza...

Calabria
SOVERATO (CZ) - La Questura di Catanzaro ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni nei confronti di un locale sul...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36919Area Urbana22202Provincia19708Italia7980Sport3836Tirreno2841Università1443
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Tamara D'Acunto, 45 anni e Luigi Di Sarno di 52
Tirreno

Due vittime per intossicazione da botulino, martedì le autopsie. La salma...

PAOLA (CS) - Tamara D’Acunto di Diamante e Luigi Di Sarno di Cercola (Na) sono le due vittime sospette dell’intossicazione alimentare avvenuta a Diamante....
stelle cadenti
Italia

La notte delle “lacrime di San Lorenzo”: le stelle cadenti tornano...

COSENZA - Anche nel 2025, come ogni anno, le celebri “lacrime di San Lorenzo” torneranno a solcare i cieli estivi, regalando agli osservatori più...
polizia cosenza chiusura locale
Area Urbana

Controlli della Polizia di Cosenza: droga nascosta tra generi alimentari in...

COSENZA - Continuano le attività di controllo della Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia di Cosenza, disposte dal Questore, Giuseppe Cannizzaro....
cocktail
Calabria

Eccessi e irresponsabilità: alcol a minori e a clienti già ubriachi,...

SOVERATO (CZ) - La Questura di Catanzaro ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni nei confronti di un locale sul...
Carabinieri di Rende caserma01
Area Urbana

Tentativo di furto in un residence a Rende: sventato grazie alla...

RENDE - È successo tutto in pochi minuti, in via L. Repaci a Rende, dove nelle scorse ore, grazie alla prontezza di un residente...
Calabria

Esodo estivo in vista di Ferragosto: oggi strade da ‘bollino nero’,...

ROMA - Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell'esodo estivo. Lungo la rete Anas è atteso traffico in costante aumento a...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA