Bergamini, in tribunale anche gli ex calciatori del Cosenza: «doveroso essere qui per Denis e la famiglia»

COSENZA – Presenti al Tribunale di Cosenza, in attesa della sentenza prevista per questa sera, anche gli ex calciatori del Cosenza Calcio. Sono i compagni di squadra di Donato quelli più vicini al calciatore. Con la loro presenza hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla famiglia per una vicenda lunga 35 anni.

Su tutti Michele Padovano, compagno di stanza di Bergamini e legatissimo a centrocampista. Per l’ex attaccante di Cosenza e Juventus una presenza doverosa: «finalmente riusciremo a mettere una pietra sopra a questa dolorosa vicenda. Questo dovrà essere il momento della verità per noi che gli abbiamo voluto bene e per la famiglia che aspetta da troppi anni, io sono fiducioso».

Per l’ex portierone rossoblu Gigi Simoni: «Donato è sempre stato un pensiero costante nelle nostre menti e nei nostri cuori. Per noi era doveroso essere qui a presenziare alla sentenza ed essere vicini alla famiglia. Eravamo uniti negli anni in cui giocavamo e anche dopo» . Per Alberto Urban una giornata importantissima: «sembra di essere ritornati indietro a quegli anni. C’è tanta emozione ed attesa per questa sentenza che speriamo sia positiva per tutti noi e per la famiglia perchè Denis possa vivere in pace».