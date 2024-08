Arrestato il latitante cosentino Francesco Costantino De Luca. Era in spiaggia a Nocera Terinese – VIDEO

COSENZA – Arrestato dopo oltre tre mesi di latitanza il 53enne Francesco Costantino De Luca, considerato dagli inquirenti elemento della cosca Lanzino di Cosenza e coinvolto nell’inchiesta “Recovery” dalla Dda di Catanzaro, contro il traffico di stupefacenti nella città bruzia. Il 53enne era sfuggito all’operazione antidroga che ha portato a decine di arresti.

L’uomo si nascondeva tra i bagnanti in spiaggia a Nocera Terinese, sul litorale tirrenico catanzarese, godendosi apparentemente una giornata di sole e mare. Catturato dalla polizia grazie a una serie di indagini che hanno portato ad individuarlo dopo mesi di ricerca. L’operazione è stata condotta da decine di poliziotti che hanno messo fine alla sua latitanza, catturandolo sotto l’ombrellone mentre cercava di confondersi tra i bagnanti. L’uomo è stato portato prima in Questura a Cosenza e poi in carcere a Vibo Valentia. La polizia è adesso sulle tracce dei suoi fiancheggiatori.