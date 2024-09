Apulia Web Fest, regista cosentino premiato per il “miglior corto di animazione”

COSENZA – Il giovane regista Gustavo Garrafa ha ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento con il cortometraggio animato Okus Kero, che ha recentemente trionfato all’Apulia Web Fest, svoltosi a Corato (Ba) domenica scorsa, 8 settembre. Durante la cerimoni, Okus Kero è stato premiato come miglior corto di animazione; un altro successo internazionale dopo le vittorie precedenti al Digital Media Fest di Roma e al Cusco WebFest in Perù.

L’Apulia Web Fest, giunto alla sua sesta edizione, è un festival di cinema indipendente che celebra opere audiovisive da tutto il mondo. Con oltre 178 opere ammesse alla Selezione Ufficiale in concorso provenienti da 28 paesi, il festival rappresenta una vetrina internazionale per i talenti emergenti del settore. Gustavo Garrafa, noto anche per la serie Columns e il film OOP Saga, entrambi distribuiti globalmente su Amazon Prime Video, si è detto molto orgoglioso di questo nuovo riconoscimento.

Il cortometraggio Okus Kero

Narra la storia dei segni zodiacali, in particolare di Okus Kero, innamorato del segno della Vergine, per cui è disposto a fare di tutto pur di conquistare il suo amore. Dopo il successo ai festival, il corto è ora distribuito in 12 nazioni su Amazon Prime Video, inclusa l’Italia, consolidando ulteriormente la fama di Garrafa nel panorama del cinema digitale indipendente.