Almeno 2 varianti per collegare via XXIV Maggio a viale Mancini bypassando il caos dei Due Fiumi

COSENZA – Una richiesta accorata arrivata da cittadini, residenti e commercianti: poter accedere a via XXIV Maggio utilizzando delle strade alternative, evitando il caotico imbuto che si crea davanti i Due Fiumi, visto che al momento non c’è altra soluzione alternativa per chi deve percorrere una delle vie più importanti di Cosenza: bisogna necessariamente attraversare Piazza Giacomo Mancini e la zona commerciale dei Due Fiumi.

L’Assessore Francesco De Cicco si è fatto carico delle richieste, ha già lavorato su alcuni progetti ed ha ricevuto il via libera del Sindaco Caruso per studiare tutte le possibili soluzioni e concretizzare la realizzazione di almeno due varianti (bypass stradali) che colleghino velocemente via XXIV Maggio a viale Mancini e, al tempo stesso, alleggerire anche il numero di veicoli che giornalmente percorre una delle strade più trafficate di Cosenza.

Il traffico caotico di Via XXIV Maggio

Siamo nel cuore della città sulla via che cammina parallela a Corso Mazzini. Come detto via XXIV Maggio si imbocca arrivando unicamente dai Due Fiumi. La strada (a senso unico) arriva fino a via delle Medaglie d’Oro (Autostazione). Un’arteria tanto importante quanto stretta e a volte impraticabile, tanto che in alcune ore del giorno è un vero e proprio delirio anche per la presenza di tantissimi esercizi commerciali, ma anche perchè in molti parcheggiano senza rispettare alcuna regola su una strada che di per sé non è grandissima. Un imbuto che, in pratica, non ha via di uscita mentre si percorre la strada (se non arrivando fino all’autostazione) e, come detto, si può imboccare solo passando da un’altra zona intasata come quella dei due Fiumi.