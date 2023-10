Cosenza, parcheggi selvaggi su via XXIV Maggio. Anche i marciapiedi ostaggio delle auto in sosta

COSENZA – Trovare un parcheggio nel centro di Cosenza può trasformarsi in una vera e propria impresa, soprattutto nelle ore di punta e durante i fine settimana. Riuscire a trovare uno spazio in cui parcheggiare la propria auto, diventa un’odissea. Ed allora succede che tanti, troppi automobilisti indisciplinati, finiscano per parcheggiare le loro auto in modo assolutamente illegale. Non solo in doppia e tripla fila, ma vetture parcheggiate un pò come capita: negli stalli per disabili e sugli scivoli, davanti i passi carrabili e sui marciapiedi, provocando disagi alle attività commerciali e pericolo all’incolumità delle persone.

È quello che accade giornalmente sulla centralissima Via XXIV Maggio, dove più volte i residenti hanno evidenziato la situazione di pericolosità di questa arteria cittadina, che negli ultimi anni si è trasformata quasi in un incubo per chi la percorre e per chi ci vive, a causa dei lavori di viale Mancini e la conseguente chiusura al traffico delle traverse. Via XXIV Maggio è una strada molto stretta e trafficatissima, dove insistono diversi negozi e, come mostrano le foto, ostaggio delle auto parcheggiate anche sui marciapiedi, impedendo il normale passeggio delle persone.

Per alcuni automobilisti parcheggiare sui marciapiedi può sembrare una soluzione comoda e veloce. Ma non solo è assolutamente illegale, riduce ancora di più la percorribilità di una strada già stretta, provoca rallentamenti del traffico, inquinamento e pericolo per i pedoni, costretti a camminare sulla strada, aumentando il rischio di incidenti. Inutile ribadire che se da una parte c’è la poca civiltà di alcuni automobilisti, dall’altra occorrerebbe incentivare un trasporto alternativo con l’utilizzo di mezzi pubblici che funzionano, creare spazi periferici dove poter parcheggiare con comodità e, magari, raggiungere il centro città con più facilità.