Allerta meteo, cambio di location per i concerti delle Invasioni a Cosenza

COSENZA – Dopo l’allerta meteo diramata dalla protezione civile per le precipitazioni previste oggi, il Comune di Cosenza comunica che il concerto di Moses e Marina Rei previsto in Piazza Duomo per questa sera alle 22, è stato spostato in un’altra location, ovvero all’interno del Cinema Teatro A. Tieri. Lo spettacolo teatrale “Via del Popolo”, di e con Saverio La Ruina, andrà in scena, alle ore 21.00, sempre all’interno del Cinema Teatro A. Tieri.

La presentazione del libro “Testimoni di Coraggio” si terrà, alle ore 18.30, nella libreria Juna di Cosenza. Rinviato, invece, Invasioni di Sport: si svolgerà giovedì 25 luglio, a partire dalle 9.30. Annullato il Dj Set in Villa Vecchia. L’accesso al Cinema Teatro A. Tieri è gratuito fino ad esaurimento posti.