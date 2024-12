All’Annunziata di Cosenza il reparto di Chirurgia Toracica, diretto dalla scienziata France Melfi

COSENZA – E’ stato aperto all’Ospedale Civile dell’Annunziata il nuovo reparto di Chirurgia Toracica e sarà diretto da una eccellenza del settore, presidente tra l’altro della società europea di Chirurgia cardiotoracica, la dottoressa Franca Melfi, calabrese di nascita e da quest’anno nel corpo docente dell’Università della Calabria.

Per il rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone, “l’Unical ha messo a punto un grande progetto per la Sanità ed è un modo per espletare concretamente la terza missione di cui un territorio come quello calabrese ha tanto bisogno”. Mentre per il direttore generale dell’A.O. di Cosenza, Vitaliano De Salazar, “il reparto di Chirurgia Toracica è stato possibile grazie sia all’Università della Calabria ma soprattutto ai professionisti che operano all’Ospedale Civile dell’Annunziata”.