Algieri: ‘la Camera di Commercio di Cosenza, modello virtuoso per gli altri enti camerali’

“La Camera di Commercio di Cosenza rappresenta un modello virtuoso per tutte le altre Camere di Commercio in Italia, grazie al lavoro svolto in questi anni supportato dai componenti di Giunta, al Consiglio e al segretario generale ” . Ad affermarlo è il presidente dell’ente camerale Klaus Algieri, in una intervista a QuiCosenza. Un lavoro iniziato nel 2014, anno del suo insediamento e proseguito anche nel secondo mandato che sta per giungere al termine. Numerosi gli obiettivi raggiunti nel corso di questo decennio, fra tutti Open Camera, rendendo la Camera di Commercio innovativa e fruibile.

