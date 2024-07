Addio al grande attore di cinema e teatro Salvatore Puntillo: era originario di Rende

RENDE (CS) – È scomparso all’età di 89 anni a causa di un arresto cardiaco (li avrebbe compiuti tra qualche giorno) Salvatore Puntillo, nato a Rende il 27 luglio 1935. Come attore ha avuto successo in Teatro NAZIONALE, alla Biennale di Venezia e sulla TV Nazionale con FRANCESCO E IL RE (con Nando Gazzolo) ed una serie di film che hanno fatto la storia della cinematografia italiana. Ha lavorato con i più grandi registi italiani, partecipando a film importanti come “Profondo Rosso” di Dario Argento e “Corleone” di Pasquale Squitieri, solo per citarne alcuni.

Salvatore Puntillo esordisce al cinema nella prima metà degli anni sessanta in qualità di comprimario. Nel corso degli anni si è dimostrato un attore versatile che ha saputo destreggiarsi bene in generi cinematografici diversi: infatti la sua filmografia vanta oltre cinquanta pellicole che vanno dalle commedie agli erotici e dai polizieschi ai drammi.