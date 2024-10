COSENZA – La Sorical ha comunicato, ai comuni interessati, l’interruzione della fornitura idropotabile a causa dei lavori di riparazione di una condotta. L’interruzione avverrà dalle ore: 08:00 di domani Martedì 08 ottobre e si concluderanno nella tarda serata. Al termine dei lavori, sarà ripresa la regolare fornitura.

I comuni interessati dall’interruzione idrica

San Donato di Ninea, Altomonte, San Sosti, Mottafollone, Sant’Agata D’Esaro, Malvito, Santa Caterina Albanese, Roggiano Gravina, Tarsia, San Marco Argentano, Cervicati, Torano Castello, Bisignano, Montalto Uffugo, Lattarico, Mongrassano, Cerzeto, Rota Greca, San benedetto Ullano, Rende, Castrolibero, Cosenza, Mendicino e Carolei.

In redazione, negli ultimi giorni, sono arrivate diverse segnalazioni, soprattutto da cittadini che abitano a Rende (tra Santo Stefano e Arcavacata), nelle quali si lamenta l’assenza di acqua dai rubinetti in pratica un giorno si e un giorno no. Problematica, evidenziano i lettori, che va avanti da un paio di settimane e che mai si era verificata prime. Scrive un lettore «nell’ultima settimana l’acqua è mancata 4 giorni».