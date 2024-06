A Rende le “giornate calabresi di otorinolaringoiatria ed allergologia”

RENDE – Responsabile scientifico dell’importante convegno, accreditato anche su Agenas, è il dottor Stefano Fucile. La patologia allergica è in grande aumento sia nel nostro territorio che a livello mondiale e “la sinergia tra più specialisti (otorinolaringoiatri, allergologi, pediatri, pneumologi e medici di base) è sempre più indispensabile”, spiega il dottor Fucile che ha coinvolto importanti professionisti e colleghi in quattro, distinte, sessioni di lavoro nei due giorni.

L’iniziativa formativa si propone di condividere le esperienze di specialità e quindi di rendere fruibili le stesse a tutti e di tracciare percorsi diagnostici-terapeutici condivisi.

“L’estendersi del convegno, sempre maggiore di anno in anno, a patologie otorinolaringoiatriche e di confine, di comune riscontro e non, fa proporre l’evento come un aggiornamento specialistico a tutto campo”, afferma il responsabile scientifico Fucile. Le “Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria ed Allergologia” sono un evento formativo di grande importanza per i professionisti del settore.

Si tratta di un’occasione unica per aggiornarsi sulle ultime novità in materia di patologie otorinolaringoiatriche e allergiche, con un focus particolare sulla sinergia tra le diverse specializzazioni mediche.

L’evento, offrirà 11 crediti ECM e sarà un’opportunità per discutere le linee guida, i protocolli e le procedure più aggiornate. La partecipazione è aperta a medici chirurghi e tecnici audiometristi, con un programma che prevede 11 ore di formazione accreditata.

“La patologia allergica, in particolare la rinite, è in aumento e rappresenta una sfida per i professionisti sanitari. Le Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria ed Allergologia offrono una piattaforma per affrontare questa sfida, promuovendo un approccio multidisciplinare e aggiornato al trattamento di queste condizioni”, ribadiscono medici ed addetti ai lavori.