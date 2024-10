A Laurignano centinaia di fiaccole accese e silenzio per ricordare Ilaria Mirabelli

DIPIGNANO (CS) – Un corteo silenzioso, un intero paese sceso in strada per camminare insieme in preghiera. Un vero e grande abbraccio alla famiglia che piange la tragica scomparsa di Ilaria Mirabelli, scomparsa in un tragico incidente a Lorica il 25 agosto scorso. La madre e la sorella di Ilaria, con la loro luce accesa, in testa ad un corteo di dolore e commozione.

Un omaggio ad una giovane donna che aveva tanti sogni, scomparsa in circostanze che non sono ancora chiare, che manca alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che avevano incontrato il suo sorriso e la sua vitalità. Il corteo è partito da Piazza S. Oliverio e le centinaia di fiaccole sono arrivate fino alla Basilica della Madonna della Catena dove si è tenuto un momento di preghiera.

Ognuna di quelle fiaccole rappresenta ricordi, dolore, speranza, un simbolo di comunità che abbraccia e si stringe attorno alla famiglia della giovane Ilaria. Un momento in cui le parole non servono e ciò che resta è un silenzio carico di significato. La luce delle fiaccole guida il cammino di chi ha voluto portare stasera la propria presenza.