Cosenza, Festival del Giallo e del Noir: tra gli ospiti Wulf Dorn, maestro dello psycho thriller

COSENZA – Gaspare Orrico, Marco Serravalle, Gabriella Genisi, Vincenzo Giordano e Paolo Di Giannantonio, sono alcuni degli ospiti che animeranno i prossimi 25 e 26 ottobre la prima edizione del Festival “Giallo&Noir” che si svolgerà presso il Palazzo della Provincia. Una iniziativa, nata da alcuni editori a anche appassionati del Giallo e del Noir che da Cosenza la proietteranno anche a livello nazionale. Oltre alla presenza di giornalisti e scrittori del settore, sono previsti una serie di incontri come per esempio quello con il disegnatore di Giallo China e Lavieri edizioni, Gianfranco Vitti, con Alessandro Maurizi autore di “Gli invisibili di san Zeno”, con Giancarlo Piacci che ha scritto “Nostra signora dei fulmini”. E per ultimo ma non perché meno importante, lo scrittore tedesco di fama internazionale Wulf Dorn, per la prima volta in Calabria considerato il maestro dello psycho thriller.

- Pubblicità Sky-