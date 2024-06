A Cosenza, versa nel degrado più assoluto l’area dell’ex hotel Centrale fallito e abbandonato

COSENZA – Tra il Parco del Benessere e corso Mazzini, il cosiddetto salotto buono della città, la struttura dell’ormai ex Hotel Centrale, in via XXIV Maggio, è diventata una vera e propria bomba ecologica. La denuncia, arriva direttamente dai residenti della zona che nei giorni scorsi hanno inoltrato una raccolta di firme, sia al Prefetto, Vittoria Ciaramella che al sindaco di Cosenza, Franz Caruso, per sollecitare una bonifica e una riqualificazione della zona. La situazione, riguardante l’ex Hotel Centrale a dire il vero è molto più complicata perché, perché dopo il fallimento del proprietario, l’immobile è gestito da un curatore fallimentare che ha provato a metterlo all’asta, ma le diverse vendite giudiziarie sono andate a vuoto.

Nel frattempo, lo stabile qualche anno fa, era stato occupato da extracomunitari dopo di che è ritornato ad essere preda di atti di vandalismo, porte forzate, vetrate usate per tiri al bersaglio. Non c’è un angolo che non sia stato devastato dalla furia dell’incuria per diventare, ovviamente, una grande discarica di rifiuti di ogni genere.