A Cosenza PastAut, il primo pastificio gestito da ragazzi autistici: «aiutateci a realizzare questo sogno»

COSENZA – Il primo pastificio del Sud Italia gestito da ragazzi autistici a Cosenza: è questo il sogno dell’imprenditore Giuseppe La Riccia. Avevamo raccontato la sua storia oltre un mese fa sulle pagine del nostro giornale. L’impresa di Giuseppe è ardua ma non impossibile: ha bisogno di una sede operativa affinché la sua attività possa decollare e perciò ha lanciato una raccolta fondi attraverso una campagna crowfunding (cliccando su questo link è possibile effettuare una donazione https://gofund.me/d571f591)

Una mission, quella di La Riccia, per “poter pensare che anche qualche Ragazzo o Ragazza Autistico/a di Calabria possa fare la sua vita anche ‘dopo di noi’! – scrive dalla sua pagina social. Tutto ciò “non deve essere una chimera sognata, né tanto meno giustificata perché certa politica non sa fare la propria parte. Aiutateci ad aiutarli adesso per permetterci di potergli dire ‘fai la tua vita!’. Vale più di un encomio presidenziale”.