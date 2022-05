A Cosenza la XX edizione di “Adotta uno scrittore” con il poeta Mencarelli

COSENZA – L’incontro si inserisce nel quadro dell’iniziativa “Adotta uno scrittore” del Salone Internazionale del Libro di Torino; progetto che, in collaborazione con la Fondazione CON IL SUD, da vent’anni porta grandi autori e autrici della letteratura italiana nelle scuole di vario grado e ordine di tutta Italia. Daniele Mencarelli, autore di raccolte poetiche come I giorni condivisi (poeti di clanDestino, 2001) e Storia d’amore (Lietocolle, 2015). Dal 2014 ha iniziato a pubblicare anche narrativa, con il libro Luci di Natale (Graphe). E’ stato vincitore del Premio Strega Giovani 2020 con il romanzo Tutto chiede salvezza (Mondadori). L’ultimo romanzo, Sempre tornare, è edito da Mondadori (2021) ed è proprio a partire da questo che Mencarelli dialogherà con gli studenti detenuti.

Il progetto è ripartito dal Piemonte e per la sua XX edizione, torna anche in tutta la penisola, e nello specifico in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Adotta uno scrittore da 20 anni mette al centro la lettura, coinvolgendo grandi autori e autrici portandoli in istituti di ogni ordine e grado di tutta Italia. Come per ogni edizione, gli studenti ricevono gratuitamente una copia del libro dell’autore o autrice adottata. L’obiettivo del progetto è creare un confronto proficuo tra autore e classe, un gruppo intimo, attraverso cui interrogarsi sul significato della letteratura e sui temi che i libri sollevano. Ciascuna “adozione” prevede infatti tre appuntamenti (due online e uno in presenza) e il quarto conclusivo il 23 maggio in presenza a Torino alla XXXIV edizione del Salone del Libro.

Fino ad oggi grazie all’iniziativa sono state portate a termine 433 adozioni per un totale di 12.642 studenti, dalla scuola primaria alle università fino agli istituti carcerari, coinvolgendo 260 tra gli autori e le autrici più importanti della letteratura italiana degli ultimi quarant’anni. Gli autori coinvolti quest’anno nelle regioni del Sud sono: Lelio Bonaccorso, Rosario Esposito La Rossa, Alessio Forgione, Daniele Mencarelli, Daniela Palumbo e Francesca Carabelli, Anna Parisi, Licia Troisi.

Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD, commenta: «la Fondazione con il Sud ha rinnovato il sostegno all’iniziativa “Adotta uno scrittore” per il quinto anno, confermando piena fiducia e condivisione di metodi e obiettivi. Portare la lettura nelle scuole e negli istituti penali è un’azione semplice, ma è anche uno strumento potente, che permette di conoscere sé stessi, a qualsiasi età, coltivando la fantasia e il confronto. Un passaggio fondamentale per diventare adulti, cittadini consapevoli e responsabili, due valori di cui c’è tanto bisogno per uno sviluppo vero e duraturo. Siamo convinti che gli studenti a cui verrà data questa importante opportunità di crescita sapranno apprezzarla e farne tesoro nella loro quotidianità, come avviene ogni volta che siamo capaci di dare loro la parola».

In Calabria – a Cosenza

