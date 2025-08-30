Unical, il nuovo anno accademico si apre con la lectio magistralis di Orazio Attanasio

- Advertisement -

RENDE – Sarà l’economista Orazio Attanasio, docente a Yale e tra i più autorevoli studiosi di economia applicata a livello mondiale, a tenere la lectio magistralis che aprirà il nuovo anno accademico 2025/2026 dell’Università della Calabria. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 settembre 2025, nell’Aula Magna dell’ateneo.

Attanasio arriva dalla Yale University e prenderà servizio il 1° ottobre come professore ordinario di Economia politica presso il dipartimento di Economia, statistica e finanza “Giovanni Anania”. Il titolo della sua lezione sarà “Costruire misure nuove per capire il comportamento” che riflette il cuore del suo progetto di ricerca “Measurement Tools Design”, finanziato con circa 2 milioni di euro tramite un Advanced Grant del Fondo Italiano per la Scienza, una delle otto assegnazioni in Italia nel settore delle Scienze sociali e umanistiche, l’unica in Calabria e una delle sole due nel Mezzogiorno.

La cerimonia vedrà, come di consueto, la partecipazione di ospiti istituzionali di rilievo. A portare un saluto alla comunità accademica sarà quest’anno Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui e rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, che interverrà alla presenza delle autorità e di numerosi rettori dall’Italia e dall’estero che hanno già confermato la loro presenza.

Sarà anche l’ultima lectio inaugurale sotto la guida del rettore Nicola Leone, che offrirà un resoconto significativo del suo mandato: sei anni di governo accademico caratterizzato da innovazione, crescita e apertura al territorio, che hanno rilanciato il ruolo dell’Unical nel panorama nazionale e internazionale, rendendo l’ateneo in un punto di riferimento per cervelli di ritorno e studiosi di prestigio.

Prenderanno, inoltre, la parola un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e uno della comunità studentesca, arricchendo il momento con voci quotidiane della comunità universitaria.