Unical, gli studenti chiedono la rimozione del Pro-Rettore per ‘inadempienza’

RENDE (CS) – Lo scorso 31 ottobre, durante la seduta del Consiglio d’Amministrazione, la lista Athena-RèF ha formalmente richiesto al Magnifico Rettore l’immediata rimozione della Prof.ssa Patrizia Piro dal suo ruolo di Pro-Rettore con delega al Centro Residenziale.

“Questa decisione è stata presa in seguito a una serie di gravi inadempienze statutarie da parte della Prof.ssa Piro, con particolare riferimento alla sua gestione del Centro Residenziale e della socialità in Ateneo – dichiara in una nota Athena-Rèf. – Infatti, è evidente una gestione deficitaria del Diritto allo Studio, portando in alcuni casi a una scarsa qualità dei servizi offerti agli studenti.

La carente gestione delle aule studio dei quartieri residenziali, il mancato supporto ai comitati di gestione dei Centri comuni, e la generale mancanza di coinvolgimento della componente studentesca nei processi decisionali riguardo la socialità sono solo alcuni degli aspetti che hanno portato a questa richiesta. La situazione è diventata insostenibile, e la Prof.ssa Piro è espressione di una Governance che ha ripetutamente trascurato i bisogni e le richieste della comunità studentesca, a volte bypassando, attraverso l’emanazione di Decreti Rettorali ad hoc, le procedure stabilite e agendo in maniera unilaterale in questioni di fondamentale importanza per la vita universitaria.

Tale comportamento – precisa la nota – ha provocato non solo un indebolimento di alcune Strutture Organizzative e amministrative (in primis il Centro Residenziale) ma anche una crescente insoddisfazione tra gli studenti, compromettendo la qualità dell’esperienza educativa e residenziale offerta dall’Università. La stessa Governance utilizza, infatti, i procedimenti per l’accreditamento delle associazioni studentesche, meccanismo fondamentale per la socialità e per il Campus, come uno strumento per interferire nelle liste di rappresentanza studentesca. Tale comportamento mina gravemente l’integrità e la trasparenza dell’Ateneo, compromettendo il principio democratico della rappresentanza studentesca.

Athena-Rèf ha sottolineato che la rimozione della Prof.ssa Piro è necessaria non solo per ripristinare l’efficienza e l’integrità del Centro Residenziale, ma anche per ristabilire un clima di fiducia e collaborazione all’interno dell’Università. La richiesta è stata presentata e argomentata durante lo scorso Consiglio di amministrazione, dove sono stati presentati una serie di documenti e testimonianze che dimostrano le inadempienze della Prof.ssa Piro. Solo prendendo in considerazione questa azione il Magnifico Rettore, Prof. Nicola Leone – concludono – potrebbe così assicurare che l’Università della Calabria rimanga fedele ai suoi principi di eccellenza, equità, supporto allo studente e promozione della socialità, e che il Centro Residenziale possa continuare a garantire per l’Ateneo un luogo di vita accademica e sociale di alta qualità per tutti i suoi iscritti”.