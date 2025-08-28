HomeUniversità

Unical apre le iscrizioni alle lauree magistrali: sempre più studenti attratti dall’ateneo calabrese

Dopo il successo della prima tornata anticipata che ha visto registrare un +48% rispetto al 2024/2025, candidature riaperte per tutti e 39 i corsi magistrali da domani e fino all'11 settembre

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE (CS) – Dopo il successo della prima fase di ammissioni, che ha visto raddoppiare le richieste negli ultimi due anni e registrare un incremento del 48% rispetto al 2024/2025, l’Università della Calabria riapre le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale per l’anno accademico 2025/2026.

Da venerdì 29 agosto e fino a giovedì 11 settembre sarà possibile presentare domanda di ammissione a una delle 39 magistrali dell’ateneo, 11 delle quali erogate interamente in lingua inglese. Un’offerta formativa variegata, concepita per trasmettere ai laureati di primo livello conoscenze e competenze specialistiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

L’avvio di questa fase rappresenta un momento decisivo, dopo che i dati raccolti a inizio estate hanno confermato una significativa inversione di tendenza: sempre meno laureati triennali calabresi, infatti, scelgono di proseguire gli studi altrove, mentre cresce l’appeal dell’Unical anche per chi proviene da altri atenei italiani. A trainare la crescita delle domande sono stati corsi come Ingegneria informatica, Ingegneria gestionale, Scienze della nutrizione, Scienze politiche e sociali, Scienze pedagogiche e la nuova magistrale in Scritture, immagini e media digitali, che al debutto ha già raccolto decine di candidature.

«Per molti anni le lauree magistrali sono state un punto debole per il nostro ateneo  – ha ricordato il rettore Nicola Leone –. Ma i dati della fase di ammissione anticipata quest’anno mostrano segnali molto positivi, con un’inversione della rotta e una significativa riduzione dell’emigrazione al Nord. Apriamo quindi con fiducia la nuova fase di iscrizione, invitando gli studenti a valutare seriamente l’offerta formativa dell’Unical, ricca di percorsi qualificati, sempre più al passo con i tempi e rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro».

COME ISCRIVERSI

Alle selezioni possono partecipare cittadini italiani, comunitari ed extra UE regolarmente soggiornanti in Italia. Per iscriversi è necessario leggere attentamente il bando e allegato1, registrarsi su Esse3 (se non già registrati) e compilare la domanda nei termini previsti. I requisiti di accesso variano a seconda del corso prescelto e sono consultabili nella documentazione ufficiale. Anche gli studenti che non hanno ancora conseguito il titolo di primo livello possono partecipare al concorso di ammissione e, nel caso risultino vincitori, possono procedere con l’immatricolazione, a condizione che conseguano il titolo richiesto in una sessione dell’anno accademico 2024/2025. Ulteriori informazioni sulla procedura di iscrizione sono disponibili qui. Gli avvisi relativi alle graduatorie provvisorie saranno pubblicati sulla pagina unical.it/ammissione il 25 settembre.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Spezzano della Sila: Pasquale Tridico alla Festa dell’Unità del Pd: “ripartiamo dalle aree interne”

Provincia
SPEZZANO SILA - Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo largo, nella sua prima uscita alla Festa dell’Unità di Spezzano...

Medico aggredito in pronto soccorso a Corigliano, Asp Cosenza annuncia body cam e più...

Ionio
COSENZA - "L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza esprime piena vicinanza e solidarietà al dirigente medico vittima di aggressione nelle ultime ore all'interno dello stabilimento...
rotatoria-Fuscaldo

“Troppi incidenti”: l’appello per una nuova rotatoria sulla statale 18 tra Paola e Fuscaldo

Tirreno
PAOLA (CS) - "È necessaria la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SS18 al bivio tra Paola e Fuscaldo". L'appello arriva dal capogruppo di...
terreni-bruciati-sindaco-cinquefrondi

Incendio doloso ai terreni del sindaco Conia. Succurro chiede “sicurezza per lui e la...

Provincia
COSENZA - La presidente dell'Anci Calabria, Rosaria Succurro, esprime piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e alla sua famiglia per...
Carabinieri Crotone

Coppia fermata per un controllo. La donna aggredisce un carabiniere con schiaffi, calci e...

Calabria
CROTONE - Un normale controllo sul territorio si è trasformato in un pomeriggio movimentato per i carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone, impegnati nei...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37130Area Urbana22292Provincia19799Italia8007Sport3853Tirreno2920Università1453
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Ionio

Medico aggredito in pronto soccorso a Corigliano, Asp Cosenza annuncia body...

COSENZA - "L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza esprime piena vicinanza e solidarietà al dirigente medico vittima di aggressione nelle ultime ore all'interno dello stabilimento...
rotatoria-Fuscaldo
Tirreno

“Troppi incidenti”: l’appello per una nuova rotatoria sulla statale 18 tra...

PAOLA (CS) - "È necessaria la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SS18 al bivio tra Paola e Fuscaldo". L'appello arriva dal capogruppo di...
terreni-bruciati-sindaco-cinquefrondi
Provincia

Incendio doloso ai terreni del sindaco Conia. Succurro chiede “sicurezza per...

COSENZA - La presidente dell'Anci Calabria, Rosaria Succurro, esprime piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e alla sua famiglia per...
Tifosi Cosenza Curva Nord
Area Urbana

Cosenza Calcio, caso curve chiuse. Costanzo difende Caruso: «polemiche strumentali contro...

COSENZA - "La polemica contro il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, da parte delle opposizioni consiliari di centrodestra, relativamente alla decisione della dirigenza del...
Ciacco-Occhiuto
Area Urbana

«Ambulanze senza medici, ritardi e morti assurde: la sanità calabrese archivia...

COSENZA - "L’ultima seduta del Consiglio regionale, quella tenutasi l’8 agosto 2025, nel corso della quale è stata decretata, in un siparietto tragicomico, la...
carabinieri_arresto_manette
Calabria

Tenta di pagare con una banconota falsa, poi aggredisce il fattorino...

REGGIO CALABRIA - Momenti di violenza nel pomeriggio di ieri in via Cusmano, dove un giovane è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA