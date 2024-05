Tende all’Unical in segno di protesta per la Palestina: «il rettore prenda posizione»

RENDE (CS) – “Il rettore prenda posizione contro il genocidio e si esprima sulla questione nella guerra tra Israele e Palestina”. E’ quanto chiedono i collettivi universitari dell’Unical che dalle 16 di questo pomeriggio si sono accampati con delle tende nell’area esterna al Rettorato Unical in segno di protesta per la Palestina. Sono un centinaio gli attivisti che stanno prendendo parte alla manifestazione per dire “stop al genocidio a Gaza” e che sta coinvolgendo in questi giorni diverse università italiane. “La protesta andrà avanti ad oltranza e resteremo qui ancora per un pò di giorni”, tengono a precisarci i manifestanti.

“Stop al genocidio, il rettore prenda una posizione”

“Le mobilitazioni studentesche in solidarietà al popolo palestinese e contro il genocidio non si fermano, anche le università statunitensi si sono unite alla lotta! A queste studentesse e a questi studenti va la nostra solidarietà per gli sgomberi degli accampamenti subiti e per l’occupazione della Columbia University da parte della polizia di New York”, riferiscono in una nota i collettivi universitari. In un momento storico come questo, in cui cresce la mobilitazione e lo sdegno contro il genocidio in corso, tocca anche a noi fare la nostra parte!

Dopo la contestazione al Senato accademico del mese scorso e la petizione lanciata per sospendere gli accordi con aziende belliche e università israeliane, abbiamo ottenuto l’ennesima vaga e imbarazzante presa di posizione dal Rettore Leone. Il Magnifico nega qualsiasi accordo con aziende belliche, allora perché non inserire questo punto nello Statuto dell’Ateneo? Non ci sarebbe nulla di più coerente con la Costituzione, alla quale il Rettore si richiama, di rinunciare ad accordi e collaborazioni presenti e future con aziende della filiera bellica. L’applicazione di nuove tecnologie all’industria bellica e l’assoggettamento della ricerca ai loro interessi rischia di tramutare i conflitti in corso e futuri in carneficine, dove a farne la spesa saranno le popolazioni civili inermi. Rifiutare questi accordi ed esigere che il sapere sia estraneo alle logiche belliche è necessario per difendere la pace e fermare il genocidio in corso.

Allo stesso tempo rinunciare ufficialmente ad accordi con università israeliane non è qualcosa di antidemocratico – proseguono gli attivisti – come sostiene il Rettore, giustificando questa presa di posizione con la presunta neutralità della ricerca e degli enti accademici, ma al contrario è quanto più di pacifista e democratico ci possa essere. Le università israeliane, infatti, sono i primi avamposti di colonizzazione della Palestina, hanno un ruolo chiave nella ricerca bellica e nella costruzione dell’ideologia sionista e da diversi anni portano avanti un boicottaggio nei confronti dei ricercatori palestinesi. La loro ricerca non è neutrale, ma è funzionale agli interessi di uno Stato genocida e per questo è necessario prendere una posizione di netto boicottaggio nei loro confronti. Se il Rettore e la governance dell’Ateneo non hanno alcuna volontà di esprimersi in questa direzione vogliamo che sia la comunità accademica a farlo! Pretendiamo un’Assemblea generale d’Ateneo, con sospensione della didattica, che permetta al corpo docente, alla componente studentesca e al personale dipendente di confrontarsi liberamente sul tema e prendere una posizione”.