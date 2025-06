Rubino si candida a rettore Unical e rompe con la linea Leone: “Meno verticismi, più democrazia”

- Advertisement -

RENDE (CS) – Il professore Franco Rubino ha ufficializzato la sua candidatura a rettore dell’Università della Calabria, in vista delle prossime elezioni. Docente ordinario di Economia aziendale, Rubino ha trascorso tutta la sua carriera accademica all’interno dell’Unical, ricoprendo diversi incarichi, tra cui, preside della Facoltà di Economia, direttore di Dipartimento, componente del Senato accademico e ricercatore. Nel suo programma elettorale una maggiore richiesta di democrazia con la proposta di elezione del Consiglio di amministrazione che oggi è nominato e una partecipazione maggiore da parte di tutti i dipartimenti alla vita dell’ateneo.

“Leone – ha detto il docente – ha operato bene, sarebbe impensabile affermare il contrario considerati i numeri e il bilancio, ma sono in disaccordo con il suo operato verticistico che viene dall’attuazione della legge Gelmini, che avrebbe potuto alleggerire adottando un modello gestionale più partecipato. Un rettore, a mio giudizio, almeno una volta al mese, deve farsi una passeggiata sul ponte che attraversa l’università, parlare con le persone, vedere l’Unical come la propria casa, assicurandosi che tutto funzioni al meglio. Credo che in passato ci siano stati degli squilibri nella redistribuzione delle risorse per far partire nuove facoltà, ora bisogna far crescere tutti i dipartimenti, non solo quelli di nuova costituzione perché dopo una fase, giusta, di start up si deve procedere con una crescita armonica e collettiva di tutto l’Ateneo”.