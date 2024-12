DUnicAL Career, altri 13 campioni scelgono l’Unical: binomio vincente tra sport e studio

- Advertisement -

RENDE – E’ stato inaugurato, presso la sala cinema del TAU, il nuovo anno accademico della carriera duale studente-atleta dell’Università della Calabria. Alla presenza di rappresentanti di federazioni e società sportive del territorio, i delegati del rettore Nicola Leone alle attività sportive, Piero Guido e Giuseppe Pellegrino, hanno presentato i ventiquattro studenti che beneficiano del programma DUnicAL Career, arrivato alla quarta edizione dalla sua istituzione presso l’Università della Calabria. Ben tredici le new entry che arricchiscono l’innovativo programma tra cui alcune eccellenze del panorama sportivo del Paese come Alice Ruperto e Cristina Malluzzo (in foto) convocate rispettivamente nella nazionale maggiore di Vela e Pallanuoto.

Il programma DUnicAL Career

Permette allo studente-atleta di coniugare la propria carriera sportiva con lo studio, valorizza il talento e aiuta gli atleti anche durante la loro transizione verso il termine dell’attività agonistica, offrendo loro la possibilità di conciliare i due percorsi, perseguendo gli obiettivi più alti, nello sport come nella vita.

Dopo i saluti istituzionali della prorettrice Patrizia Piro e del professore Gianpaolo Iazzolino, delegato del rettore al Diritto allo studio, sono intervenute Francesca Stancati e Deborah Granata, delegate provinciali, rispettivamente, del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico. Il presidente del Cus Cosenza, Giannantonio Cuomo, ha chiuso la sessione degli interventi istituzionali.

È stata un’occasione per illustrare le attività formative che l’Università della Calabria offre ai propri studenti sul tema dello sport. Giuseppe Pellegrino ha illustrato gli aspetti salienti del neo attivato Corso di Laurea in Scienze e tecnologie per le attività motorie e sportive, di cui riveste il ruolo di coordinatore. Pasquale Laghi ha, invece, evidenziato obiettivi, requisiti di accesso e contenuti didattici del Master di II Livello in Diritto e organizzazione dello sport, di cui è direttore scientifico. Sono stati infine comunicati ai presenti gli aspetti salienti del master in Sports Analytics, giunto alla sua seconda edizione.

Prima di introdurre gli studenti-atleti, è stato chiamato sul palco un emozionato Angelo Corsi, storico capitano del Cosenza Calcio con ben 265 presenze tra i Lupi, che ha portato la sua testimonianza da atleta e da professionista, con una carriera da poco avviata con l’acquisizione della licenza di direttore sportivo. Ai giovani atleti presenti in sala ha augurato di raggiungere i propri obiettivi profondendo ogni energia sia sullo studio che sulla carriera sportiva. Ad impreziosire ulteriormente la kermesse, la presenza di Giovanni Tocci (Centro Sportivo Esercito-AQA Cosenza), iscritto al corso di Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne e testimonial del programma DUnicAL Career.

Tocci, capitano della nazionale italiana di tuffi e reduce dalla sua terza partecipazione alle olimpiadi, ha auspicato ai suoi colleghi di realizzare i propri sogni «procedendo verso la meta – ha spiegato – con dedizione e abnegazione, perché i dettagli possono fare la differenza, soprattutto nelle competizioni». A lui, oltre alla standing ovation dei presenti, una targa ricordo a testimoniare il legame tra l’Università della Calabria ed il campione di Rende. L’evento è terminato con la presentazione degli studenti-atleti, per ognuno dei quali sono stati mostrati video con highlights della carriera sportiva.