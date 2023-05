Boris Belenkin, il Premio Nobel per la Pace 2022 all’Unical con un ciclo di seminari

COSENZA – Boris Belenkin, Premio Nobel per la Pace 2022 con Memorial, martedì 2 e mercoledì 3 maggio, terrà due seminari all’Università della Calabria. “La società russa dopo l’invasione dell’Ucraina. I diritti dell’uomo e la libertà di parola oggi a Mosca oggi” sarà il tema del seminario che si svolgerà martedì 2 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la Sala Stampa del Centro Congressi “Beniamino Andreatta”.

Per seguire la lezione online è possibile cliccare qui: https://meet.google.com/jnr-xgmn-dpr. La storia di Memorial sarà affrontata, invece, nel corso della lezione che si terrà mercoledì 3 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, sempre presso la Sala Stampa del Centro Congressi “Beniamino Andreatta”. In collegamento da Washington DC interverranno anche Ljudmila Gordon, scrittrice e regista, e Vadim Altskan, Direttore Holocaust Memorial Museum. Il link per seguire online questa lezione è il seguente: https://meet.google.com/gyz-gkgw-xvc

Chi è Boris Belenkin

Boris Belenkin è direttore della biblioteca Memorial dalla sua fondazione nel 1990; oggi vive esule nella Repubblica Ceca mentre l’organizzazione non governativa Memorial è stata chiusa dalla magistratura russa subito dopo l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace nel 2022.

Autore di più di 30 opere su destalinizzazione, storia dell’opposizione di sinistra, storia recente della Russia, scrittore di circa 20 sceneggiature di documentari su personaggi della rivoluzione e della guerra civile, oggi Boris Belenkin è impegnato a divulgare all’estero l’attività di Memorial. L’Unical, in passato, ha finanziato due pubblicazioni di Memorial, in lingua russa, in occasione del decennale dell’attività dell’organizzazione non governativa.