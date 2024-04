L’impatto IA nello spettacolo e nella nostra esistenza: Presta e Greco intervengono all’Unical

RENDE (CS) – L’Intelligenza Artificiale è ormai diventata parte significativa di una realtà che sta modificando la nostra esistenza in ogni settore della vita individuale e sociale. Da qui la necessità di una riflessione sul futuro che si prospetta e sulle responsabilità che a ciascuno di noi competono per “governare” tale cambiamento. Di questo e di altro, con particolare riferimento all’impatto dell’AI sui media e nel mondo dello spettacolo, parleranno, in un dialogo con gli studenti dell’Università della Calabria, Lucio Presta e Gianluigi Greco, nel corso di un Seminario, coordinato dal prof. Giovanbattista Trebisacce e organizzato dai Dipartimenti di Matematica e Informatica e di Culture, educazione e società.

Lucio Presta, noto produttore e manager artistico e televisivo, deus ex machina dei palinsesti televisivi italiani, torna nella sua Cosenza. rappresentando , ancora una volta, quel legame viscerale con la città bruzia sempre manifestato. Il prof. Gianluigi Greco, è una delle punte di diamante dell’AI in Italia e nel mondo, orgoglio dell’Università della Calabria. Sono previsti gli interventi della vice-Presidente della Regione Calabria Giusy Princi, del Provveditore agli studi di Cosenza Loredana Giannicola, e dei Proff. dell’Unical Annamaria Canino, Mario Caligiuri, Ines Crispini e Rossana Rossi.